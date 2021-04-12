Осадков не ожидается.

Во вторник, 13 апреля в столице ожидается пасмурная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +13°, а ночью - опустятся до +7°.

Практически весь день будет пасмурная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 1,8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Народные приметы 13 апреля

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.

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Автор: Елена Пилипчак