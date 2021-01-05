На сочельник в Киеве пройдет небольшой дождь

17:00, 5 января 2021
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Днем температура поднимется максимум до +3°.

Завтра в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

В среду, 6 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +3°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит 0°, а днем поднимется максимум до +3°. Ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 1,8 м/с. 

Атмосферное давление - 747 мм рт. ст.

Народный прогноз на 6 января

Сочельник. В этот день с утра начинали делать генеральную уборку, ставили тесто, мылись в бане и надевали все чистое. Рождество нельзя встречать в черной одежде, чтобы не навлечь болезни и всякие другие неприятные сюрпризы. Звездное небо в рождественский сочельник предвещает хороший урожай ягод и большой приплод у скота. С рождества до 14 января не рекомендуется выметать сор из избы. Весь мусор, собранный в кучу, надо было сжечь во дворе. Смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот. Снег идет — урожай на яблоки. Наледь на деревьях — родят орехи и фрукты.

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Автор: Елена Пилипчак

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