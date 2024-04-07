В начале недели дождей не будет.

В начале недели Киевскую область ожидает "солнечный удар": температуру воздуха разогреет до 23° днем. Жара будет сопровождаться небольшой облачностью.

На понедельник дождей не ожидается. Такой прогноз погоды на 8 апреля по Киевской области сегодня дал Украинский гидрометцентр.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°", - говорят синоптики.

В Киеве днем будет немного теплее - на уровне 21-23°. Ночью столбик термометра будет показывать 5-10°.

Ветер будет переменных направлений, едва ощутимым - скоростью 3-8 м/с, говорится в прогнозе.

Диденко спрогнозировала украинцам роскошную погоду

На днях синоптик Наталья Диденко тоже говорила, что на следующей неделе Украину охватит по-летнему роскошная погода с температурой +24.

"Начало следующей недели подарит роскошную погоду - сухо, солнечно и +20...+24 градуса", - сказала она.

По словам Диденко, жаркое солнышко украинцы почувствуют еще с этих выходных. И действительно, в Киеве днем тепло на уровне 17-20 градусов.

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