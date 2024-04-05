Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни.

На выходных в Украине ожидается потепление, но временами будут дожди и грозы. А уже в начале следующей недели нас ждет роскошная сухая и солнечная погода с температурой до +24. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, на выходных будет теплеть, периодически будут идти дожди и грозы, ветер стихнет, а солнца станет больше. "Выходные будут синоптически хорошими", - прогнозирует она.

Так, 6 апреля на севере, западе и в центральных областях пройдут кратковременные дожди и прогремят временами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха в большинстве областей Украины будет на уровне +14...+19 градусов.

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7 апреля дожди постепенно сдвинутся на южную часть Украины и восточные области, а также задержатся в воскресенье утром на Черкасщине, Днепропетровщине и Полтавщине. В западных областях, северных и большинстве центральных в воскресенье уже будет солнечно. В течение дня по всей стране воздух прогреется до +16...+22.

В Киеве, по словам Наталки Диденко, в субботу пройдет дождь, местами с грозой. Осадки наиболее вероятны во второй половине дня. В воскресенье в столице дождь ожидается ночью и утром, а днем 7 апреля осадки прекратятся, а небо прояснится. Температура воздуха на выходных в Киеве составит +15...+17 градусов.

"Начало следующей недели подарит роскошную погоду - сухо, солнечно и +20...+24 градуса", - порадовала синоптик.

Дожди в Украине - что прогнозируется

О том, что на выходных в Украине будет дождливо, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, 6 апреля осадки будут более сильные, а в воскресенье они будут ослабевать. Несмотря на это температура воздуха в Украине будет постепенно повышаться.

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