Самое время использовать воскресенье, чтобы пройтись парком и насладиться сезоном сакур с магнолиями.

На 7 апреля Киеву и области синоптики обещают теплую погоду, да еще и без дождей. Кратковременные ливни возможны разве что ночью.

Об этом говорится в актуальном прогнозе Украинского гидрометцентра относительно погодных условий на завтра. Синоптики говорят, хоть воскресенье ожидается облачным с прояснениями, зато днем в столице будет 16-18°, а область разогреет до 14-19°.

Ночь будет холоднее: на уровне 5-9° в Киевской области и 7-9° тепла в столице, говорится в прогнозе.

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Ветер обещают умеренным, скоростью 7-9° тепла. Роза ветров будет северо-западной.

Советуем воспользоваться теплым днем и отдохнуть где-то с семьей в парке. Ведь в столице наступил сезон сакур и магнолий.

В Киеве розовый цвет - где посмотреть на сакуры и магнолии

В Киеве наступил сезон магнолий и сакур - самый большой розовый цвет наблюдается в двух районах столицы: Днепровском и Деснянском, хотя вскоре цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы.

Об этом на днях рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата при КГГА. Чиновник напомнил, что весной киевляне видят эту красоту не долго - деревья цветут около двух недель. Поэтому для тех, кто еще не успел увидеть цветы, есть прекрасная возможность пройтись парками на выходных.

Магнолии и сакуры можно увидеть в разных скверах столицы. Однако мы советуем любоваться ими в ботаническом саду имени академика Фомина и в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко.

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