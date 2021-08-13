На станции "Академик Вернадский" сфотографировали редкие чечевицеобразные облака.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" стали свидетелями редкого явления - зафиксировали в небе над горами как никогда много чечевицеобразных облаков.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Как сообщается, это овальные облака, вытянутые по горизонтали, с ровными четко очерченными краями. Они имеют яркий белый цвет, иногда с разноцветным сиянием.

"По форме эти облака напоминают чечевицу, миндаль или даже сигары. Полярники также шутят, что – это антарктические НЛО, ведь они похожи на летающие тарелки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что чечевицеобразные облака чаще всего "живут" на высоте от 2 км до 4 км в полярных регионах и до 8 км в теплых широтах. Они принадлежат к семье высококучевых облаков, которые сами по себе никак не влияют на изменение погоды и крайне редко дают осадки. Однако их появление обычно "предвещает" будущее ухудшение погоды, в частности, приближение холодного атмосферного фронта или перемещении холодных воздушных масс из отдаленных районов.

Напомним, ранее украинские полярники зафиксировали в Антарктиде необычное явление: гигантские айсберги и острова, которые "зависли" в воздухе над поверхностью океана. Как отмечают полярники, это миражи. Такие же, какие можно увидеть над раскаленным асфальтом или песками пустыни.

Автор: Екатерина Лиманская