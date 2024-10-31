Осадков в столице не ожидается.

В пятницу, 1 ноября, погода в Киеве будет теплой и сухой, но ветреной. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температур в столице снизится до +8°, а днем воздух прогреется до +13°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер усилится до 7-12 м/с, его порывы будут еще сильнее. Атмосферное давление снизится до 742-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 1 ноября - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Тернополе 1 ноября ночью будет +8°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +7°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +7°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+12°.

В Одессе 1 ноября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +12°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +10°...+16°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

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