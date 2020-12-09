Сильный ветер и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В четверг в Украине ожидается значительное ухудшение погоды: сильный порывистый ветер, осадки и гололедица на дорогах.

Завтра в Украине местами ожидается гололед на дорогах / фото УНИАН

В четверг, 10 декабря, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 декабря ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

10-11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

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Погода в Киеве и Киевской области

По Киеву и Киевской области 10 декабря гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с.

По данным ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц

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