Сильный ветер и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
В четверг в Украине ожидается значительное ухудшение погоды: сильный порывистый ветер, осадки и гололедица на дорогах.
В четверг, 10 декабря, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"10 декабря ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
10-11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед; на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.
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Погода в Киеве и Киевской области
По Киеву и Киевской области 10 декабря гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с.
По данным ГСЧС, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц
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