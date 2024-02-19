Синоптики объявили предупреждение о метеорологических явлениях I-III уровней опасности.

Во Львове и Львовской области на ближайшие дни объявлено предупреждение о метеорологические явления. Об этом свидетельствует прогноз Львовского Гидрометцентра.

"По территории Львовской области и городу Львову: 20-22 февраля ночью и утром на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и области-прогноз на 20 февраля

20 февраля во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Порой пройдет небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом. Ночью и утром ожидается слабый туман, а на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем столбики термометров покажут +4°...+9°.

Во Львове, по данным синоптиков, также будет облачно с прояснениями. Порой небольшой дождь. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман, видимость составит 500-1000 метров. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 0°...+2, В днем воздух прогреется до +6°...+8°.

В течение недели, по данным Львовского Гидрометцентра, ожидается приятная "весенняя" погода с комфортными температурами. уже в пятницу, 23 февраля, на Львовщине днем +9°...+14°. Изредка будут наблюдаться небольшие осадки.