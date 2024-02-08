С середины ХХІ века или до его конца половина видов растений в Украине может уже исчезнуть.

Продолжительность лета в Украине будет расти, а зима станет короче. Комфортнее всего через 50-100 лет будет жить, вероятно, на Прикарпатье и Полесье, особенно правобережном. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, такая тенденция характерна для всех сценариев, однако интенсивность этих изменений может быть разной.

"Так, в ближайшие 20 лет продолжительность лета на подавляющем большинстве территории Украины может увеличиться на неделю, по другому сценарию - на две недели по сравнению с началом века. В середине века лето может длиться на две-три недели дольше и почти на месяц по другому сценарию", - рассказала эксперт.

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По ее словам, к концу ХХІ века продолжительность лета в Украине будет почти такой же, как в середине столетия. Но по другому сценарию изменения могут оказаться беспрецедентными по сравнению с 1991-2010 годами: от одного месяца на востоке страны до двух и более в Карпатах и Крыму.

Вера Балабух отметила, что основным фактором современного изменения климата является деятельность человека. Поэтому изменения климата будут зависеть от экономического развития человечества и от выбросов парниковых газов.

"Если мы будем продолжать и дальше в таком же объеме использовать углеродные технологии, то уже к середине ХХІ века концентрация парниковых газов может достигнуть 1313 ppm и продолжит расти дальше. А средняя за год температура воздуха может повыситься на 1,7-2,2 градуса к середине столетия, а к концу века на 4-5 градусов и более по сравнению с его началом", - предупредила климатолог.

В зависимости от того, какой путь выберет человечество, половина видов растений в Украине может уже исчезнуть с середины ХХІ века или до его конца, говорит эксперт.

По ее словам, Украина также может страдать от повышения уровня Мирового океана.

"По данным исследований Центра экологических инициатив "Экодия", от подтопления могут пострадать южные регионы Украины, в том числе 34 города, среди которых Одесса, Херсон, Николаев, Феодосия, Керчь, 48 поселков и более 500 сел. Подтопления могут значительно разрушить инфраструктуру этих регионов", - добавила Вера Балабух.

В Украину будут переселяться "климатические беженцы" из Африки и Азии - что говорит эксперт

В будущем территория Украины, расположенная в умеренных широтах, окажется благоприятной для жизни, т.к. здесь будет меньше катастрофических погодных явлений. Поэтому, предупреждает Вера Балабух, значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе.

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