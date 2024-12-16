В городе и обалсти ожидается значительное ухудшение погоды.

На Львовщине сегодня, 16 декабря, ожидается непогода. В городе и по области объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозам синоптиков, по территории Львовской области и по городу Львову 16 декабря ожидаются порывы ветра 17 - 22 м/с.

Также днем будет сильный ветер со скоростью 25 - 28 м/с, а на дорогах образуется гололедица.

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Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Кроме этого в течение суток 16 декабря на Львовщине сохранятся метели. Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 16 декабря - прогноз

По Львовской области 16 декабря ожидается облачная погода. Днем пройдет мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 9 - 14 м/с, порывы 17 - 22 м/с. Днем ожидается сильный ветер 25 - 28 м/с, местами метели. Температура днем ожидается в пределах +2°...+7°.

Во Львове сегодня также будет дождливо. Днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 - 14 м/с, порывы 17 - 22 м/с, днем сильный ветер 25 - 27 м/с. Столбики термометров днем покажут +3°...+5°. Во время осадков ожидается ухудшение видимости.

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