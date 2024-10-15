Небольшие дожди ожидаются сегодня в западных, восточных и северных областях.

На этой неделе ночью в Украине заморозки могут быть уже не только на почве, но и в воздухе. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, отвечая на вопрос о том, будет ли, учитывая приход осеннего холода, дождей и ветра, в Украину еще вернется тепло, или похолодание будет только усиливаться, и ожидаются ли на этой неделе минусовые температуры.

Она отметила, что действительно на этой неделе ожидается снижение температуры из-за изменения синоптической ситуации.

"У нас сейчас были атмосферные фронты, которые вызвали дожди. Они постепенно уже покидают территорию Украины. И соответственно, постепенно и дожди уже также будут прекращаться", - сказала эксперт.

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Птуха добавила, что небольшие дожди еще пока остаются, и сегодня они будут в западных, восточных и северных областях. Но со среды-четверга антициклон с северо-запада будет вытеснять все эти атмосферные фронты на юго-восток.

"И, соответственно, у нас уже будет царить погода без осадков и будут прояснения", - сообщила эксперт и добавила, что сейчас начинает меняться направление ветра, из-за чего поступит более прохладная воздушная масса. И за счет того, что будет антициклон и прояснения, не будет облачности в большинстве областей, поэтому ночью могут быть заморозки:

"Сначала у нас в ночь на 16-е заморозки по западным областям. А на 17-е и на 18-е, ночь - это уже в большинстве областей, кроме юга и востока. Ожидаем заморозки не только на почве, а иногда даже в воздухе. Потому что, в принципе, такая достаточно прохладная воздушная масса будет".

В то же время дневные максимумы, отметила она, сильно не будут отличаться: они как были, так и остаются до +12 градусов.

"Прохладнее всего, традиционно, в Карпатах, на высокогорье Карпат... Сегодня там около 0 градусов. В ночные часы 16-го и 17-го 0...-3, днем +4...+9. То есть там остается самая прохладная ячейка", - отметила эксперт.

Так, отметила она, во второй половине недели заморозки могут быть в западных, центральных и северных областях.

Впрочем, синоптик подчеркнула, что не исключено, что с 19 октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать.

"И с 20-го числа уже, хоть ночью и будет +2...+8, но по крайней мере уже без заморозков", - сказала она.

На уточнение относительно погоды в Киеве на этой неделе, Птуха отметила, что там ситуация такая же. "Еще может быть осенний дождик время от времени и более облачная погода. Но ветер уже меняется и, соответственно, с 17-го октября у нас уже без осадков. Температурные показатели в ночные часы - это 0...-2. 17, 18 число и 19 даже. Именно заморозки", - отметила эксперт.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе Украину ожидает прохладная погода с дождями и заморозками.

Так, в первой половине недели в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а во второй на погоду в Украине будет влиять мощный и малоподвижный антициклон.

Благодаря этому осадки прекратятся, однако температурный фон сохранится на достаточно низком уровне, особенно в ночные и утренние часы.

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