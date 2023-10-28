Подготовленное запасное полотнище поднимут на флагшток, когда стихнет непогода.

В Киеве сильным ветром поврежден флаг Украины на высочайшем флагштоке города, что на Печерских холмах, информирует Киевская городская государственная администрация.

"Порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины – несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Его заменят на подготовленное запасное полотнище сразу после улучшения погодных условий", – отмечают в КГГА.

Также сообщается, что из-за непогоды в городе сейчас обнаружено уже более 780 поврежденных или поваленных деревьев. Силами КП УЗН, лесопарковых хозяйств и аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" ликвидированы последствия повреждения или падения 587 деревьев.

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Также сейчас работают спасатели КАРС, которые совершили 24 выезда: на 11 локациях убрали поваленные деревья; на 11 – аварийные металлические конструкции; в двух случаях помощь не оказывалась.

Специалисты ГУ ГСЧС в городе Киеве отработали 27 выездов, из них 15 касались поваленных деревьев; 6 – аварийных металлоконструкций; в 6 случаях помощь не оказывалась.

По информации городских властей, пассажирский транспорт в городе работает в полном объеме, поврежденная контактная троллейбусная сеть восстановлена.

"Дороги проездные, ограничений движения нет", - говорится в сообщении КГГА. В то же время отмечается, что ликвидация последствий непогоды продолжается.

Напомним, 22 августа 2020 года в Киеве торжественно подняли самый большой государственный флаг страны на установленном на Печерских холмах флагштоке высотой около 90 метров. Размеры полотнища флага – 16 на 24 метра. Место для флагштока выбрано с целью, чтобы флаг Украины был виден со многих мест столицы.

Уже в следующем году в Украине появился новый флагшток-рекордсмен. В Харькове открыли самый высокий флагшток в Украине и Европе, высота которого достигает 102 метра. Размеры флага на нем составляют 15 на 22,5 метра.

Погода в Украине - главное за 28 октября

Киев пытается оправиться от последствий ураган, который 28 октября охватил часть регионов Украины вместе с Киевщиной. "Киевзеленстрой" информировал, что по состоянию на 14:00 сильными порывами ветра в столице повреждено и повалено 592 дерева. Для ликвидации последствий задействовали 34 единицы техники и 208 коммунальщиков.

Киевская городская военная администрация впоследствии сообщила, что по состоянию на 15:30 известно о гибели двух жителей города из-за непогоды-мужчин 65 и 35 лет. Пострадали от сильного ветра 7 человек (в возрасте от 21 до 69 лет).

Также из-за урагана в Киеве повреждены 2 жилых дома, 3 киоска, 10 машин, упал 1 баннер, фиксируется обвал 6 опасных конструкций (металлических конструкций, заборов или окон). Известно было, что на проезжую часть упало 23 дерева, еще 3 упали на трамвайные пути.

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