Погода ухудшится уже в ближайший час.

В ряде областей Украины на 19 апреля объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода, по данным синоптиков, ухудшится уже в течение ближайшего часа.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 19 апреля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на 19 апреля

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидается облачная погода. По всей стране ожидаются небольшие дожди. Сухо будет только в юго-восточной части и на крайнем западе.

Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем в большинстве областей составит +8°...+13°, а на востоке и юго-востоке страны воздух прогреется до +14°...+19°.

В Карпатах сегодня ожидается небольшой снег, а столбики термометров днем будут показывать около 0°.

На Киевщине сегодня также будет облачно. днем ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью днем +8°...+13°, а Киеве будет около +10°.

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