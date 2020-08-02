В Украину вернется жара, местами пройдут дожди с грозами – Укргидрометцентр

По данным синоптиков, температура воздуха повысится уже в понедельник.

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На следующей неделе прохлада в Украине сменится жаркой погодой. При этом осадки ожидаются в западных регионах страны.

Читайте также Европу охватила экстремальная жараОб этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Украинского гидрометцентра.

3-4 августа в Украине будет облачно, дожди с грозами ожидаются только в Карпатах и Прикарпатье днем 4 августа. На остальной территории страны – без осадков. Ночью в понедельник, 3 августа, температура опустится до +13 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов. Ночью во вторник, 4 августа, ожидается от +11 до +16 градусов, днем +30.

По данным синоптиков, в западных областях в среду, 5 августа, пройдут кратковременные дожди с грозами, которые закончатся к четвергу, 6 августа. Температура воздуха в среду ночью опустится от +12 до +18 градусов, днем столбики термометра покажут от +20 до +31. В четверг ночью от +12 до +19, днем от +23 до +31.

Ранее УНИАН писал, что на выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди.