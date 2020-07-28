Синоптики предупредили о грозах на юге и востоке Украины
Объявлен I уровень опасности.
Во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +34° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 июля в юго-восточной части грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, температура воздуха в августе в Украине будет выше нормы. Средняя месячная температура будет в пределах 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.
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