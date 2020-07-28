Синоптики предупредили о грозах на юге и востоке Украины

Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили о грозе на юге и востоке Украины / фото УНИАН

Во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +34° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 июля в юго-восточной части грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, температура воздуха в августе в Украине будет выше нормы. Средняя месячная температура будет в пределах 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.