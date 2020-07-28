Синоптики предупредили о грозах на юге и востоке Украины

09:47, 28 июля 2020
61
0

Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили о грозе на юге и востоке Украины / фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозе на юге и востоке Украины / фото УНИАН

Во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +34° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 июля в юго-восточной части грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, температура воздуха в августе в Украине будет выше нормы. Средняя месячная температура будет в пределах 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Гроза
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
85 %
749 мм
3.5 м/с
44 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять