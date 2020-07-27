Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август

10:50, 27 июля 2020
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Ожидается, что август в Украине будет теплее нормы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Температура воздуха в августе в Украине будет выше нормы.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура будет в пределах 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в августе в Украине выпадет 33-84 мм осадков, в Карпатах - до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в понедельник, 27 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода
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