Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август
Ожидается, что август в Украине будет теплее нормы.
Температура воздуха в августе в Украине будет выше нормы.
В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя месячная температура будет в пределах 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.
Ожидается, что в августе в Украине выпадет 33-84 мм осадков, в Карпатах - до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, в понедельник, 27 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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