Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август

Ожидается, что август в Украине будет теплее нормы.

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Температура воздуха в августе в Украине будет выше нормы.

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Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя месячная температура будет в пределах 19-24° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.

Ожидается, что в августе в Украине выпадет 33-84 мм осадков, в Карпатах - до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, в понедельник, 27 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.