До 25 сентября будет удерживаться более летний характер погоды.

Начиная с 18 сентября на территории Украины будет преимущественно солнечная погода без осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, отвечая на вопрос относительно того, какой будет погода в Украине на этой неделе, прекратятся ли дожди и грозы, и когда на западе Украины станет теплее.

"Сейчас у нас погоду на территории Украины определяют два барических образования с юго-запада. Это это поле пониженного давления, циклон, который и в Европе наделал беды. Нас его фронтальные системы также в течение выходных задели. Преимущественно это юго-запад. Опять же, Карпаты, Закарпатье, Прикарпатье, Одесская область также", - отметила она.

Птуха добавила, что в целом все прошло относительно спокойно, подъемы на горных реках были в пределах русел, без негативных последствий.

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"В то же время с северо-востока на территорию Украины, даже с севера, можем сказать, влияет поле высокого давления. И именно оно становится более мощным и оттесняет все те фронтальные системы с юго-запада еще дальше за пределы Украины. И они уже не будут влиять на нашу погоду", - сказала эксперт.

Так, отметила она, начиная со среды, 18 сентября, по территории Украины уже будет преобладать погода без осадков, преимущественно солнечная. "И практически всю неделю, то есть до конца, до выходных", - отметила Птуха.

На уточнение, касается ли это и запада Украины, будет ли там также потепление со среды, она отметила: "Температурный фон немного, все же, ниже, особенно, в ночные часы. Если у нас будет поле высокого давления, то есть прояснится и будет меньше облачности, то наоборот температура ночная будет ниже. Потому что облаков нет и все тепло, которое в течение дня накопилось, оно, соответственно, высвобождается. Поэтому ночи могут быть наоборот прохладнее. Но пока не критично, без всяких там заморозков. То есть в большинстве областей +14°...+19° ночью, а вот в западных и 18-го числа, и в северных и восточных +10°...+15°. Это ночная температура".

Дневная же температура будет оставаться "достаточно комфортной", +22°...+28°, а в западных областях +19°...+24°. "Немножко в дневные часы, конечно, повысится. За счет того, что уже будет больше солнышка и вообще дожди отступают. Поэтому, конечно, в дневные часы будет комфортнее", - сказала синоптик.

Ранее Птуха отметила, что циклон "Борис", который вызвал мощные ливни в Европе, уже теряет свою силу. По ее словам, многие исследователи называют нынешние наводнения в центральной Европе аномальной погодой.

"Такие процессы раз в 50 лет могут быть. Такой интенсивности и с такими убытками", - отметила синоптик.

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