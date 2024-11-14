Кое-где на юге воздух нагреется до 13 градусов.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что вскоре погода в Украине снова улучшится и станет теплее.

В интервью 24 Каналу она рассказала, что в ближайшие дни температура днем будет 0 - +5 градусов, а ночью похолодает и будет от +4 до -2 градусов.

В то же время на Юге будет теплее. Там днем будет +3 - +9, а в Крыму воздух даже разогреется до +12 градусов.

Видео дня

"И вот такие +3 - +9, даже до +10 ожидаем, что по крайней мере на выходные будут в большинстве регионов Украины. То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы. Это в субботу и воскресенье (16 и 17 ноября, - УНИАН), а дальше будем уточнять", - отметила синоптик.

Однако, по словам Птухи, температуру выше +15 ожидать не стоит. 14-15 ноября погода в Украине будет холодной - в большинстве областей будет мокрый снег, который на Юге выпадет дождем. Несмотря на это, сильных осадков можно не бояться, а в субботу они уже прекратятся.

"То есть эти атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, напоминанием о зимнем периоде, уже отойдут. И несколько дней снова будет без осадков, по крайней мере до понедельника будет удерживаться более спокойная ситуация", - подытожила она.

Погода в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что украинские города накрыло первым снегом. Осадки выпали в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Начало ноября было холоднее, чем обычно. Украинский гидрометеорологический центр отмечает, что изменение погоды произошло из-за перемещения холодного атмосферного фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: