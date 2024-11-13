Синоптики рассказали, что самые холодные ночи будут в Карпатах.

В четверг, 14 ноября, Украину накроют дожди и мокрый снег, в том числе и Киев. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях Украины ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами будет туман.

Температура воздуха ночью составит от 0°C до +5°C, а днем - от +4°C до +9°C. В Крыму средняя температура будет до +12°C.

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В Киевской области будет облачная погода. Синоптики предупреждают о небольшом мокром снеге ночью, а днем - с дождем. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3°C до -2°C, а днем - от 0°C до +5°C. В Киеве ночью и днем ожидается от +1°C до +3°C.

В остальных регионах Украины ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Только на Прикарпатье и Закарпатье днем не будет осадков. Температура воздуха ночью составит от +3°C до -2°C, а днем - от 0°C до +5°C.

В Карпатах ночью выпадет небольшой снег, а днем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью ожидается от -1°C до -6°C, а днем - около 0°C.

Синоптики также предупредили, что в западных областях страны на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер юго-западный и западный, 3-8 м/с.

Погода в Украине - другие новости

Ранее УНИАН писал, что украинские города накрыло первым снегом. Осадки выпали в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Кроме того, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды в Украине на эту неделю. По ее словам, наиболее ощутимое изменение погоды в нашей стране произойдет уже 14 ноября.

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