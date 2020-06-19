Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
В Карпатах пройдет сильный дождь.
В четверг, 19 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 19 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.
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