Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

09:49, 19 июня 2020
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В Карпатах пройдет сильный дождь.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

В четверг, 19 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 19 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. 

Напомним, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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