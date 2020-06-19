Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В Карпатах пройдет сильный дождь.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

В четверг, 19 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 19 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.