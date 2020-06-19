Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)

Самая жаркая погода будет на востоке и севере.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +29°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +30°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 июня - день Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

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