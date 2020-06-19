Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)
Самая жаркая погода будет на востоке и севере.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 19 июня - день Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+27°... +17°
- Донецк+30°... +19°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+29°... +18°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+29°... +17°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+26°... +16°
- Сумы+30°... +20°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+29°... +19°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+22 °
Влажность:90 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:53 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:16 км
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