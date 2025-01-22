предупреждение объявлено на ближайшую ночь и завтрашнее утро.

В Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во многих областях, по данным синоптиков, ожидается густой туман.

"23 января ночью и утром в западных, Винницкой и Одесской областях туман", - сообщили они.

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По прогнозу, видимость составит 300-500 метров. Из-за этого введен І уровень опасности.

Синоптики предостерегают об осложнении движения транспорта на отдельных участках дорог из-за тумана.

Погода 23 января - прогноз по Украине

В четверг в Украине будет облачная погода. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Лишь в большинстве западных, а ночью и восточных областей останется погода без осадков. На Правобережье ночью и утром местами будет наблюдаться туман, гололед. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. Ночью в Карпатах 0...-5°.

На Киевщине также будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами по области будет наблюдаться туман, гололед.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве в течение суток будет около 0°.

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