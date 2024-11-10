Серьезных осадков не будет, а температура ощутимо не изменится.

Погода в Украине в понедельник остается под влиянием антициклона, поэтому серьезных осадков не будет, а температура ощутимо не изменится. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"11-го ноября серьезных осадков не предвидится. Разве что хвост атмосферного фронта черкнет слабым дождем по восточной части. В западных областях предполагаются красивые, однако коварные для водителей, туманы", - отметила она.

В то же время с 15-го ноября осадков в Украине станет больше, прогнозирует синоптик.

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Что касается температуры, то она постепенно будет ползти вниз, но особо не изменится, отмечает Диденко.

Так, ночью в Украине ожидается +3...-4 градуса, днем +4...+7 градусов, в южной части +6...+9, на юге Крыма +10...+12 градусов.

В Киеве 11-го ноября будет сухо, ночью +2...+4, днем +4...+6 градусов.

Погода в Украине - новости

По прогнозу синоптиков, погода в ноябре в Украине будет в пределах средней нормы.

Синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в течение месяца ожидается на уровне от 1 до 8 градусов тепла. В большинстве регионов это соответствует обычным показателям, однако на востоке и юго-востоке страны температура может несколько превышать норму.

По прогнозу Укргидрометцентра, количество осадков в ноябре составит 34-77 мм, а на отдельных участках в Карпатах может выпасть до 100 мм, что соответствует привычным сезонным показателям.

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