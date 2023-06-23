В некоторых областях объявлен І уровень опасности.

В некоторых областях Украины на сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, во второй половине дня 23 июня на Волыни и Львовщине, а в течение 24 июня - в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Также ночью прогнозируются значительные дожди.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине 24 июня - прогноз на субботу

По данным Украинского гидрометцентра, 24 июня в Украине будет преобладать переменная облачность.

В западных областях ожидаются умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди. На остальной территории страны ночью будет без осадков, а днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Только в южной части сохранится сухая погода.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в западных областях столбики термометров опустятся до 19-24°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди, местами - грозы.

Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью ожидается на уровне 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°.

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