Синоптики прогнозируют грозы в четверг, 6 июля.

На четверг, 6 июля, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на западе, севере и в центре ожидаются грозы. Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

"Днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей грозы", - говорится в предупреждении.

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Также Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

По данным синоптиков, уже сегодня вечером и в течение 6-8 июля, в связи с ожидаемыми значительными дождями, ожидается повышение уровней воды на левобережных притоках Днестра в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей с незначительным выходом воды на отдельные участки пойм.

"В местах прохождения значительных дождей возможно формирование значительного местного стока. І уровень опасности", - предупредили синоптики.

Непогода на Киевщине

На завтра в Киеве и Киевской области также объявлено штормовое предупреждение. "Днем 6 июля гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны!"- предупреждают в Укргидрометцентре.

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