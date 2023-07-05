Укргидрометцентр прогнозирует грозы 6 июля.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается гроза. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Днем 6 июля гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны!"- говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, завтра на Киевщине ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди. Днем дожди продолжатся, также будут грозы.

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Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, во время грозы порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью по области составит 15-20°, днем ожидается 29-34°; в Киеве ночью будет 18-20°, а днем воздух прогреется до 30-32°.

Украину охватила жара-что говорят синоптики

По прогнозам, в ближайшие дни жара в Украине будет усиливаться во многих областях.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 6 июля на юге, в центральных и восточных областях столбики термометров покажут +32...+37 °С. На остальной территории ожидается +27...+32 °С. а накануне выходных в южных, центральных и восточных областях будет до +31...+36 °С, на остальной территории - более комфортная, но также жаркая погода, +25...+30 °С.

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