Некоторые области попадут в "островок прохлады".

"Бабье лето" в Украине продолжается, и неделя начнется комфортной температурой воздуха, но в некоторых областях будет "островок прохлады" с несколько более низкими температурами. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, по ее прогнозу, в понедельник, 9 сентября, в большинстве областей в течение дня ожидается +23...+28 градусов.

"А обладателям черного пояса по вечным претензиям к погоде даже предлагается эксклюзив! Они явно будут радостно недовольны холодом (по их мнению), который островком расположится на Полтавщине, Сумщине, частично Черкасщине и Киевщине, здесь местами вероятно +18...+22 градуса", - сообщила Диденко.

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Антициклон обеспечит сухую погоду в большинстве областей, однако на юге и в центральных областях Украины временами возможны локальные дожди.

В Киеве в понедельник дождей не ожидается, а температура составит около +25 градусов.

В то же время, прогнозирует Диденко, в середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха снова повысится до умеренной жары, лишь в западных областях будет прохладно, местами ниже +20 градусов.

Погода в Украине в сентябре

Ранее в Украинский гидрометцентр спрогнозировал, какая ожидается погода в сентябре 2024 года в нашей стране. По сведениям синоптиков, средняя месячная температура воздуха в большинстве областей прогнозируется от 15 до 20 градусов, а это на два градуса выше нормы. Немного прохладнее может быть в Карпатах - от +13 до +14.

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