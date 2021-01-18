В Одессе из-за морозов на море увидели необычное явление (фото, видео)
Море начало "дымить" из-за разницы температур воды и воздуха.
Вчера в Одессе "задымило" море. Это происходит из-за разницы в температурах воды и воздуха.
В Киеве сегодня ожидается 19-градусный мороз
Об этом сообщает Пушкинская.
По данным издания, из-за тог, что вода теплее воздуха, море начало "дымиться" или "парить". Даже в темноте было заметно это необычное явление.
Напомним, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.
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