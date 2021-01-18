В Одессе из-за морозов на море увидели необычное явление (фото, видео)

09:55, 18 января 2021
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Море начало "дымить" из-за разницы температур воды и воздуха.

В Одессе море начало "парить" / фото соцсети
В Одессе море начало "парить" / фото соцсети

Вчера в Одессе "задымило" море. Это происходит из-за разницы в температурах воды и воздуха.

В Киеве сегодня ожидается 19-градусный мороз

Об этом сообщает Пушкинская.

По данным издания, из-за тог, что вода теплее воздуха, море начало "дымиться" или "парить". Даже в темноте было заметно это необычное явление.

Напомним, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.

Необычное явление на море в Одессе / фото Пушкинская
Необычное явление на море в Одессе / фото Пушкинская

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Автор: УНИАН

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Теги: видеофотопогода в Одессеновости Одессы
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