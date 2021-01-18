Зима не отступает: сегодня в Украине ожидаются морозы до -27°
Практически по всей территории Украины ожидается сухая погода с переменной облачностью.
В понедельник, 18 января, Украину скуют морозы. Местами столбики термометров опустятся до отметки -18°...-16° днем и -27°...-23° ночью. Осадки не ожидаются, лишь на юге - в Симферополе - возможен небольшой снег.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
"Зима не заканчивается": синоптик рассказал, когда морозы пойдут на спад
- В Киеве будет ясно безоблачно, температура воздуха ночью -21°, днем -15°.
- В Чернигове будет ясная погода, температура воздуха ночью -20°, днем -15°.
- Во Львове в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -5°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью -19°, днем -10°.
- В Ривне в понедельник будет пасмурно, ночью -21°, днем -12°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -18°, днем -6°, ожидается пасмурная погода.
- В Хмельницком сегодня пасмурно, ночью -19°, днем -6°.
- В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -13°, днем -4°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -5°.
- В Виннице сегодня облачно с прояснениями, -20°...-7°.
- В Житомире в понедельник будет пасмурно, температура ночью -21°, днем -12°.
- В Черкассах ночью -19°, днем -11°, пасмурно.
- В Кропивницком ожидается ясная погода, температура ночью -21°, днем -12°.
- В Полтаве сегодня будет немного облачно, температура воздуха -20°...-16°.
- В Одессе 18 января - переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.
- В Херсоне в понедельник ночью -16°, днем +8°, ясно.
- В Николаеве сегодня практически безоблачно, ночью -16°, днем -9°.
- В Запорожье небольшая облачность, температура ночью -20°, днем -13°.
- В Сумах сегодня практически безоблачно, температура воздуха -27°...-18°.
- В Харькове ясно и безоблачно, температура ночью -16°, днем -14°.
- В Днепре - ясно, температура ночью -22°, днем -15°.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, возможен небольшой снег, -13°...-4°.
- В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -23°, днем -11°.
- В Северодонецке сегодня практически безоблачно, температура ночью -24°, днем -13°.
Народные приметы 18 января
18 января - Крещенский вечер.
Если Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.
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Погода в Украине
- Винница-17°... -23°
- Днепр-13°... -21°
- Донецк-11°... -22°
- Житомир-16°... -23°
- Запорожье-12°... -22°
- Ивано-Франковск-10°... -17°
- Киев-15°... -20°
- Кропивницкий-13°... -24°
- Луганск-11°... -23°
- Луцк-14°... -20°
- Львов-12°... -20°
- Николаев-10°... -19°
- Одесса-7°... -15°
- Полтава-14°... -18°
- Ровно-17°... -24°
- Симферополь-6°... -14°
- Сумы-15°... -21°
- Тернополь-13°... -20°
- Харьков-12°... -19°
- Херсон-9°... -16°
- Хмельницкий-16°... -24°
- Черкассы-12°... -18°
- Чернигов-13°... -21°
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