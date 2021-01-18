Зима не отступает: сегодня в Украине ожидаются морозы до -27°

Практически по всей территории Украины ожидается сухая погода с переменной облачностью.

Сегодня в Украине будет морозная погода / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 18 января, Украину скуют морозы. Местами столбики термометров опустятся до отметки -18°...-16° днем и -27°...-23° ночью. Осадки не ожидаются, лишь на юге - в Симферополе - возможен небольшой снег.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве будет ясно безоблачно, температура воздуха ночью -21°, днем -15°.

В Чернигове будет ясная погода, температура воздуха ночью -20°, днем -15°.

Во Львове в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -5°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью -19°, днем -10°.

В Ривне в понедельник будет пасмурно, ночью -21°, днем -12°.

В Тернополе температура воздуха ночью -18°, днем -6°, ожидается пасмурная погода.

В Хмельницком сегодня пасмурно, ночью -19°, днем -6°.

В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -13°, днем -4°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -5°.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, -20°...-7°.

В Житомире в понедельник будет пасмурно, температура ночью -21°, днем -12°.

В Черкассах ночью -19°, днем -11°, пасмурно.

В Кропивницком ожидается ясная погода, температура ночью -21°, днем -12°.

В Полтаве сегодня будет немного облачно, температура воздуха -20°...-16°.

В Одессе 18 января - переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.

В Херсоне в понедельник ночью -16°, днем +8°, ясно.

В Николаеве сегодня практически безоблачно, ночью -16°, днем -9°.

В Запорожье небольшая облачность, температура ночью -20°, днем -13°.

В Сумах сегодня практически безоблачно, температура воздуха -27°...-18°.

В Харькове ясно и безоблачно, температура ночью -16°, днем -14°.

В Днепре - ясно, температура ночью -22°, днем -15°.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, возможен небольшой снег, -13°...-4°.

В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -23°, днем -11°.

В Северодонецке сегодня практически безоблачно, температура ночью -24°, днем -13°.

Народные приметы 18 января

18 января - Крещенский вечер.

Если Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.

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