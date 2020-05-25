В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +15°
В столице завтра будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +15°.
Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (карта)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 20:53.
Как сообщал УНИАН, 26 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
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- Днепр+20°... +9°
- Донецк+19°... +8°
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- Ровно+17°... +5°
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- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+18°... +9°
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Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+17 °
Влажность:80 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:48
Закат20:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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