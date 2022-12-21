Осадки в столице ожидаются во второй половине дня

В четверг, 22 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода с дождем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на четверг температура в столице опустится до -1°, а днем столбики термометров поднимутся до +3°. Ожидается пасмурня погода, днем возможны небольшие прояснения, а во второй половине дня ожидается небольшой дождь.

Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 2,3 - 3,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746 миллиметров ртутного столба. Восход в 07:56, закат в 15:56.

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Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +3°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +2°.

В Тернополе 22 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью -2° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 22 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью+4°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+6°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

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