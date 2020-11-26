Завтра киевлян ждет пасмурная осенняя погода, но без дождей

В столице не ожидается осадков.

Завтра в Киеве - облачная погода / фото УНИАН

В пятницу, 27 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров поднимутся до +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +1°, а днем воздух прогреется максимум до +6°. Без осадков.

Ветер юго-западного направления со скоростью до 3,8 м/с.

Атмосферное давление - 749 мм рт. ст.

Народный прогноз на 27 ноября

27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на Филиппа — будет овес, как липа. Дождит — уродит пшеница. Если облачно или снежно — май будет дождливый. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Воронье черное каркает на Филиппа — к оттепели.

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