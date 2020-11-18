Завтра киевлян порадует погода: ожидается переменная облачность с температурой до +4°
Дождей не предвидится.
В четверг, 19 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров повысятся до +4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра в Украине выглянет солнце, воздух в одном из регионов прогреется до +9° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем воздух прогреется максимум до +4°.
Ветер южного направления со скоростью до 4 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 759 мм рт. ст.
Народный прогноз на 19 ноября
19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.
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Погода в Украине
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- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+7°... +3°
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-2° / +8°
Влажность:54 %
Давление:762 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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