Завтра киевлян порадует погода: ожидается переменная облачность с температурой до +4°

Дождей не предвидится.

Завтра в Киеве будет переменная облачность / фото УНИАН

В четверг, 19 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров повысятся до +4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем воздух прогреется максимум до +4°.

Ветер южного направления со скоростью до 4 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 759 мм рт. ст.

Народный прогноз на 19 ноября

19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

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