В столице и Киевской области ожидается туман.

В Киеве и Киевской области до завтрашнего дня объявили повышенный уровень опасности из-за тумана.

По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 8 декабря и в первой половине дня 9 декабря ожидается туман. Видимость будет ограничена до 200-500 метров.

"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили синоптики. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Как сообщалось ранее, на сегодня почти по всей Украине до конца суток объявили повышенный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, везде, кроме восточных областей, ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров.

Сегодня в Украину начнет заходить более теплый воздух. Потепление также коснется и Киева, где уже в ближайшие выходные ожидается повышение температуры.

По данным Погода УНИАН, в субботу в Киеве температура максимально подниматься до +3°, в воскресенье резко потеплеет до +8°, а в понедельник в столице воздух прогреется аж до +11°.

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