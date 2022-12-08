В Киеве и Киевской области до завтрашнего дня объявили повышенный уровень опасности из-за тумана.
По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 8 декабря и в первой половине дня 9 декабря ожидается туман. Видимость будет ограничена до 200-500 метров.
"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили синоптики. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Туман в Украине
Как сообщалось ранее, на сегодня почти по всей Украине до конца суток объявили повышенный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, везде, кроме восточных областей, ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров.
Потепление в Киеве
Сегодня в Украину начнет заходить более теплый воздух. Потепление также коснется и Киева, где уже в ближайшие выходные ожидается повышение температуры.
По данным Погода УНИАН, в субботу в Киеве температура максимально подниматься до +3°, в воскресенье резко потеплеет до +8°, а в понедельник в столице воздух прогреется аж до +11°.