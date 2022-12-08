На сегодня, 8 декабря, до конца суток объявили повышенный уровень опасности.
По данным Укргидрометцентра почти по всей стране ожидается густой туман.
"До конца суток 8 декабря в Украине, кроме восточных областей, туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, возможно ухудшение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода. В южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах западных, северных и центральных областей местами ожидается гололедица, в юго-западной части местами туман .
Ветер южный и юго-восточный , 7-12 м/сек. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°.