Непогода обойдет лишь несколько областей.

На сегодня, 8 декабря, до конца суток объявили повышенный уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра почти по всей стране ожидается густой туман.

"До конца суток 8 декабря в Украине, кроме восточных областей, туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, возможно ухудшение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода. В южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами ожидается гололедица, в юго-западной части местами туман .

Ветер южный и юго-восточный , 7-12 м/сек. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°.

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