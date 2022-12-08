С сегодняшнего дня, по словам синоптика Натальи Диденко, в Украину начнет заходить более теплый воздух.

В Киеве уже в ближайшие дни ожидается заметное потепление. Ожидается, что температура в столице будет подниматься до +8 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"На выходных и в ближайший понедельник потеплеет до +4...+8 градусов!"- обрадовала она.

Сегодня же, по прогнозу синоптика, в Украину начнет заходить более теплый воздух. Так, в Киеве в четверг останется лишь облачность - осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

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Повсюду в Украине, по словам Натальи Диденко, сегодня будет около нуля, днем даже с небольшими "плюсами". На юге потеплеет до +5...+9, а в Крыму - до +14 градусов.

По данным Погода УНИАН, в субботу в Киеве температура максимально подниматься до +3°, в воскресенье резко потеплеет до +8°, а в понедельник в столице воздух прогреется аж до +11°.

В Украину идет потепление: что говорят синоптики

В Украине с сегодняшнего дня ожидается потепление, которое следующие несколько дней будет только усиливаться.

Так, по прогнозу синотика Игоря Кибальчича, на юге Украины температура будет подниматься до +8...+13°, а на выходных в Украине ожидается аномально теплая погода.

Вместе с потеплением ожидается и осложнения погоды. В частности, по данным синпотика Наталки Диденко, теплая погода будет сопровождаться периодическими осадками и порывистым ветром.

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