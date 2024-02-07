І уровень опасности объявлен также и по территории Киева.

На сегодня, 7 февраля, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Непогода также ожидается и по территории Киевской области. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"7 февраля порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

Также синоптики Укргидрометцентра обнародовали предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

Видео дня

"6-8 февраля в результате оттепели будет продолжаться повышение уровней воды на пригорловом участке десны с возможным начальным затоплением пойменных территорий в Броварском районе Киевской области", - сообщают синоптики. Из-за этого также объявлен І уровень опасности.

Погода в Киеве и Киевской области-прогноз на 7 февраля

Сегодня, по данным синоптиков, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью-с мокрым снегом. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области составит +7°...+12°, А в Киеве столбики термометров покажут +8°...+10°.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в Укргидрометцентре.

Вас также могут заинтересовать новости: