В нескольких областях пройдут дожди.

В среду, 7 февраля, погода в Украине будет очень теплой. По всей стране столбики термометров покажут +7°...+12°, а в отдельных областях на юге и западе воздух прогреется до +13°...+14°. Осадков станет гораздо меньше. Дожди ожидаются лишь на севере, местами на северо-всотоке и северо-западе. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +10°, дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +10°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°, дождь.

В Ривне завтра ожидается нпасмурная погода, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 7 февраля ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +4° днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+8°.

В Одессе 7 февраля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +5°...+12°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +8°.

Приметы погоды 7 февраля

Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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