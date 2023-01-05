К вечеру температура в столице опустится до -5°...-6°.

В пятницу, 6 января, в Киеве ожидается похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура в столице будет снижаться в течение дня. В ночь на пятницу будет около +4°...+5°, утром температура упадет до +1° и продолжит снижаться. Уже вечером в столице ожидается -5°...-6°.

В течение дня будет пасмурно, небо будет покрыто облаками. Ветер в столице ожидается в пределах 3,5-5,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 743-753 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода , ночью -3°, днем +4°, снег.

В Тернополе 6 января ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -3°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -4° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...+5°, мокрый снег.

В Одессе 6 января - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, смокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -13°..+2°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -11°, днем +5°, снег.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+6°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью +5°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно,сильный снег с дождем, температура ночью +5°, днем -3°.

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