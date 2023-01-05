В пятницу, 6 января, в Киеве ожидается похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Температура в столице будет снижаться в течение дня. В ночь на пятницу будет около +4°...+5°, утром температура упадет до +1° и продолжит снижаться. Уже вечером в столице ожидается -5°...-6°.
В течение дня будет пасмурно, небо будет покрыто облаками. Ветер в столице ожидается в пределах 3,5-5,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 743-753 миллиметра ртутного столба.
Погода завтра
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°, снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода , ночью -3°, днем +4°, снег.
В Тернополе 6 января ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет -3°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Житомире в пятницу будет ночью -4° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...+5°, мокрый снег.
В Одессе 6 января - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью -5°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, смокрый снег.
В Сумах завтра температура воздуха составит -13°..+2°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -11°, днем +5°, снег.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+6°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью +5°, днем -2°.
В Северодонецке - пасмурно,сильный снег с дождем, температура ночью +5°, днем -3°.