Киевлян предупреждают о тумане ночью и утром

23:25, 24 февраля 2021
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В четверг в Киеве потеплеет.

Киев накроет туманом / фото УНИАН

В Киеве в ночь на 25 февраля и утром этого же дня прогнозируют туман, видимость составит до 200-250 метров.

Это будет соответствовать "желтому" уровню опасности, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Советы для водителей по управлению авто во время тумана:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Прогноз погоды в Киеве на 25 февраля

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +2°, а днем термометры покажут +8°. Весь день будет практически безоблачно. Скорость ветра днем составит 3,2 м/с. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.

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Автор: УНИАН

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Теги: туманпогода в Киеве
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