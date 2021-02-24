Киевлян предупреждают о тумане ночью и утром
В четверг в Киеве потеплеет.
Киев накроет туманом / фото УНИАН
В Киеве в ночь на 25 февраля и утром этого же дня прогнозируют туман, видимость составит до 200-250 метров.
Это будет соответствовать "желтому" уровню опасности, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Советы для водителей по управлению авто во время тумана:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Прогноз погоды в Киеве на 25 февраля
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +2°, а днем термометры покажут +8°. Весь день будет практически безоблачно. Скорость ветра днем составит 3,2 м/с. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.
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