Киевлян предупреждают о тумане ночью и утром

В четверг в Киеве потеплеет.

В Киеве в ночь на 25 февраля и утром этого же дня прогнозируют туман, видимость составит до 200-250 метров.

Это будет соответствовать "желтому" уровню опасности, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Советы для водителей по управлению авто во время тумана:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Прогноз погоды в Киеве на 25 февраля

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +2°, а днем термометры покажут +8°. Весь день будет практически безоблачно. Скорость ветра днем составит 3,2 м/с. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.