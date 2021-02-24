Весна в столице: завтра в Киеве будет солнечно, температура повысится до +8°
Дождей не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +2°, а днем термометры покажут +8°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украину ворвется долгожданное тепло, две области накроют дожди (карта)
Весь день будет практически безоблачно.
Скорость ветра днем составит 3,2 м/с.
Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.
Народные приметы 25 февраля
25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
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Погода в Украине
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- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +1°
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:+4° / +15°
Влажность:63 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:49
Закат17:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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