Весна в столице: завтра в Киеве будет солнечно, температура повысится до +8°

Дождей не ожидается.

В Киев идет потепление / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +2°, а днем термометры покажут +8°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет практически безоблачно.

Скорость ветра днем составит 3,2 м/с.

Атмосферное давление 757 мм ртутного столба.

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