Утром в столице возможен небольшой снег.

В четверг, 16 февраля, погода в Киеве будет пасмурной и холодной. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице будет около -1°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +2°. Весь день будет пасмурно, без существенных осадков, лишь утром возможен небольшой снег.

Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 1,4 - 2,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -2°...+6°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью -1° днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -6°...-3°.

В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, снег, -9°...-2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно, сильный снегопад, температура ночью -11°, днем -2°.

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