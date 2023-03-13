Во вторник, 14 марта, в Украине жидается потепление. Температура поднимется по всей стране, во многих областях будет +10°...+16°. Без осадков, в стране будет доминировать небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +14°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
- В Тернополе 14 марта ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
- В Виннице завтра будет +3°...+11°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +4° днем +11°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха 0°...+8°.
- В Одессе 14 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +11°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +9°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+7°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, практически безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -1°...+10°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +8°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +8°.
Приметы погоды 14 марта
14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.