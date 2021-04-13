В Карпатах началось потепление.

Сегодня, 13 апреля, в Карпатах держится температура +1°.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 1-2 м/с, температура воздуха +1°", - говорится в сообщении.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля: данные погоды УНИАН

Во вторник, 13 апреля, в Украине начнутся дожди и постепенное похолодание. Холоднее всего будет в Одессе и во Львове - здесь температура не поднимется выше +11°. Осадки накроют Львовщину, часть центральных и северных областей.

В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +7°, днем +13°.

Во Львове во вторник ожидается дождь, ночью +2°, днем +11°.

В Одессе 13 апреля - облачно, температура ночью + 6°, днем +11°.

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Автор: Елена Пилипчак