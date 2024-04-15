Синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

На сегодня, 15 апреля, в Харькове объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, непогода ожидается и по территории Харьковской области.

"Днем 15 апреля по городу и области ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с", - предостерегают синоптики.

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Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз на три дня

15 апреля в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Местами грозы. Ветер западный, 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по области составит +16°...+21°.

В самом Харькове 15 апреля также будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет западный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +18°...+20°.

16 апреля на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами грозы, а днем будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с; днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью термометры покажут +7°...+12°, а днем воздух прогреется до +22°...+27°.

17 апреля на Харьковщине также будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем также ожидается кратковременный дождь, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8°...+13, а днем температура снизится до +17°...+22°.

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