Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Харьковской области.

На среду, 21 февраля, в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности из-за усложнения погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В частности, синоптики прогнозируют гололедицу и налипание мокрого снега.

"Днем 21 февраля по городу и области ожидается налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз до конца недели

21 февраля на Харьковщине ожидается облачная погода. По области днем пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха от 2° мороза до 3° тепла. В Харькове днем также будет снег и мокрый снег. Ожидается слабое налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура днем около 0°.

22 февраля на Харьковщине ожидается облачная погода. Небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0°...+5°.

23 февраля также будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки, а днем будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 3° мороза до 2° тепла, а днем +1°...+6°.

24 февраля уже будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер останется юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3°...+2°, днем +2°...+7°.

25 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер останется юго-восточный, 7-12 м/с, но местами ожидается порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0°...-5°, а днем термометры покажут 0°...+5°.

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