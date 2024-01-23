В ближайшие дни погоня в столице будет влажной.

На этой неделе по Киевщине будет преобладать облачная погода с осадками, которые принесут атмосферные фронты с северо-запада. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Порой ожидаем небольшой снег и мокрый снег, однако самые интенсивные осадки в четверг в виде мокрого снега и дождя", - говорят синоптики.

Так, по их данным, сегодня в столице ожидается небольшой снег, 24 января - мокрый снег, 25 января - сильный мокрый снег и дождь, а в пятницу и субботу осадки будут менее интенсивными.

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Температурные показатели к 25 января числа несколько повысятся, но в конце недели снова вернутся морозы.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на сегодня

23 января, по данным Укргидрометцентра, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура днем по области от 3° мороза до 2° тепла, а в Киеве будет около 0°.

Февраль в Киеве - прогноз на месяц

Ожидается, что февраль 2024 в Киеве будет относительно прохладным и с небольшим количеством осадков. По данным портала Wisemeteo, средняя за месяц температура составит около 0°C, что на 1 ° C выше, чем в прошлом году. Наиболее "мокрые" дни прогнозируются в период с 18 по 27 февраля.

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