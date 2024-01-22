Во вторник, 23 января, погода в Украине изменится. Температура повысится, лишь в нескольких областях днем будет небольшой мороз. Вместе с потеплением начнутся и осадки. Мокрый снег и снег во вторник ожидается на западе, севере, а также в Винницкой области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°, снег.
- Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погоа, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
- В Тернополе 23 января ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, снег.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями, сильный снегопад.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
- В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире во вторник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-1°.
- В Одессе 23 января - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, -6°...+2°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем 0°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -9°, днем 0°.
Приметы погоды 23 января
Если в этот день скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. Если на деревьях иней, то лето будет сырое и холодное.