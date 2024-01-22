Часть Украины 23 января охватят осадки / фото pixabay.com

Во вторник, 23 января, погода в Украине изменится. Температура повысится, лишь в нескольких областях днем будет небольшой мороз. Вместе с потеплением начнутся и осадки. Мокрый снег и снег во вторник ожидается на западе, севере, а также в Винницкой области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°, снег.
  • Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погоа, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Тернополе 23 января ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями, сильный снегопад.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
  • В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Житомире во вторник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-1°.
  • В Одессе 23 января - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
  • В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -2°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -2°.
  • В Днепре температура ночью будет -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, -6°...+2°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем 0°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -9°, днем 0°.
23 января температура в Украине повысится / фото УНИАН

Приметы погоды 23 января

Если в этот день скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. Если на деревьях иней, то лето будет сырое и холодное.

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