В столице ожидаются небольшие осадки.

Во вторник, 23 января, в Киеве ожидается небольшое потепление до "плюсов". Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице еще будет небольшой мороз до -2°, а днем температура поднимется до +1°. Весь день будет пасмурно, вероятен небольшой снег или мокрый снег.

Южный ветер ,скорость которого будет 7-12 м/с, добавит ощущение прохлады. Атмосферное давление стабильное, но немного пониженное - 752 миллиметра ртутного столба.

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Погода 23 января - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погоа, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 23 января ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +1°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями, сильный снегопад.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...-1°.

В Одессе 23 января - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем -2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, -6°...+2°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем 0°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -9°, днем 0°.

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